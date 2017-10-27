В карьерных путешествиях KredEx желают принять участие около 600 школьников

Познакомиться с местными работодателями в рамках карьерных путешествиях KredEx пожелали около 600 школьников, из которых к 1 ноября выберут участников этого проекта. В девяти уездах перед молодежью свои двери откроют 30 работодателей, сообщает пресс-служба KredEx.

Например, Харьюмаа школьники смогут познакомиться с предприятием Magnetic MRO, которое недавно получило титул Предприятия года.

Цель карьерных путешествиях KredEx — свести активную школьную молодежь с успешными предприятиями своего региона, чтобы познакомиться с будущими карьерными возможностями и вдохновить школьников на предприимчивость.

Как отмечает руководитель дивизиона предпринимательства KredEx Ярмо Лийвер, большой интерес к этим путешествиям показывает то, что молодежь уже заранее задумывается о возможностях, которые могут открыться для нее в родном уезде после завершения обучения.

”Мы попросили школьников прислать мотивационные письма, в которых они описывают по какой причине хотели бы принять участие в карьерных путешествиях. Отклик молодых людей всячески позитивен. По всей Эстонии много предприимчивых и мотивированных учеников, у которых есть сильное желание узнать, как складываются реальные будни предприятий”, — говорит Лийвер.

”В ходатайствах учеников видно, что многие классы уже сами связывались с компаниями, чтобы организовать их посещение, но, как правило, получили отрицательный ответ. И тут мы можем предложить помощь таким заинтересованным классам, организовав в течение одного дня визит даже на несколько предприятий”, — пояснил Ярмо Лийвер.

Желаний участвовать в карьерных путешествиях KredEx больше всего поступило от учащихся Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Тартумаа. Наибольший интерес проявили ученики 9 классов, которые как раз стоят перед выбором специальности.

Из всех желающих к 1 ноября выберут тех, кто отправятся в карьерные путешествия. Выбранные классы смогут посетить в середине ноября до трех предприятий своего уезда, чтобы увидеть работу этих компаний. Большинство предприятий в этом году посещаются впервые. Например, для учащихся Харьюмаа предоставляется возможность побывать на предприятии Magnetic MRO, которое занимается ремонтом и обслуживанием самолетов, и которое в октябре этого года на гала-мероприятии конкурса лучших предприятий Эстонии получило титул Предприятия года.

Карьерные путешествия состоятся 13-17 ноября в девяти уездах: Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Сааремаа, Тартумаа, Валгамаа и Вырумаа. За знакомство с предприятиями и организацию карьерных путешествий отвечает KredEx. Это начинание финансирует Европейский Союз через Фонд развития региональной жизни.