28.07.2018, 21:50

В Канаде решили оказать Украине военную помощь на сумму свыше 7 млн долларов

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Gazeta.ru
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Rahandus-16
Rahandus-16Foto: Ilmar Saabas

В Канаде решили поддержать украинскую сторону, выделив примерно $7,2 млн на военную помощь. Об этом сообщает ”Укринформ”.


По словам министра национальной обороны Канады Харджита Саджана, канадская сторона вместе со своими партнерами работает для развития ”безопасной, успешной и демократичной Украины”.

”В рамках всеобъемлющей поддержки Украины, Канада предоставила ВСУ нелетальное военное оборудование на более $16 млн, и вещи еще на $7,25 млн будут доставлены до конца марта 2019 года”, — заявил Саджан.

Ранее украинский президент Петр Порошенко назвал Канаду ”самым искренним другом” его страны.

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