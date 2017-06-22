В Какумяэ торжественно открыли новый центр мореходства

Сегодня был торжественно открыт центр мореходства Haven Kakumäe — новейший яхтенный порт в Эстонии, открытая зона отдыха с парусным центром, детской школой парусного спорта, полем для пляжного футбола, кортами для пляжного тенниса и волейбола.

Ленту перерезали министр экономики Кадри Симсон и исполняющий обязанности мэра Таави Аас.

По словам исполнительного директора порта Haven Kakumäe Неэме Каарма, открытый центр мореходства Kakumäe также является крупнейшим выходом в море в Таллинне. ”Одним из преимуществ центра мореходства Kakumäe среди многих других яхтенных портов является возможность в одном месте принять и обслужить малые суда разного размера летом и хранить их зимой, в том числе и суперяхты, большие судна длиной до 30 метров и глубиной погружения до четырех метров.

Также яхтенный порт является уникальным парусным центром, первым настоящим парусным стадионом в Финском заливе. ”Мы стали первым яхтенным портом, где на набережную можно приехать на гольфкаре, перевезти своих гостей и снаряжение. В других яхтенных портах Балтийского моря подобная услуга не предлагается”, — отметил Каарма уникальность услуг центра мореходства.

В Центре мореходства Haven Kakumäe будут проходить местные и международные регаты, соревнования match race, водные представления, культурные морские мероприятия и другие спортивные соревнования. Неотъемлемой частью только что открытого центра является направленный на внешний рынок центр оказания услуг по обслуживанию малых судов. В порту есть возможность пополнить запасы топлива на заправочной станции отечественного оператора Alexela.