В каких случаях жители Эстонии вызывают автопомощь

Чаще всего жители Эстонии вызывают автопомощь при технической поломке автомобиля, для запуска автомобиля и при ущербе, возникшего вследствие дорожно-транспортного происшествия. Клиенты ERGO по страхованию каско в 2017 году обращались за автопомощью в 2 293 случаев.

В течение года обычно есть два периода, когда наблюдается скачок обращений за автопомощью. ”Во-первых, в начале года, когда жителям Эстонии нужна помощь для запуска автомобилей в период холодов, и во-вторых, в июле-августе, когда учащаются обращения за помощью в буксировке автомобилей в Европе. Все больше жителей Эстонии путешествуют в летние месяцы на своем личном автомобиле по Европе, и прошлым летом стало уже нормой то, что каждый день нужно было решить несколько случаев на курортах Хорватии или Испании”, — сказал исполнительный директор Roheline Laine OÜ Мартин Нетз.

По статистике, жители Эстонии звонят на телефон автопомощи с четырьмя основными проблемами. 39% звонков связаны с технической поломкой автомобиля, 21% с проблемой запуска автомобиля, 18% в связи с ущербом, возникшем по причине дорожно-транспортного происшествия, и 15% с проблемой пробитого колеса. Существенно меньше звонков в связи с потерей ключей, проблемами с сигнализацией, блокировкой дверей и пустым топливным баком.

Холода, пришедшие в Эстонию в последние дни, также приносят владельцам автомобилей больше головной боли, чем обычно. Каждый год среди случаев страхования ERGO около 500 связаны с проблемами запуска автомобиля во время холодов.

”Во избежание проблем с запуском автомобиля, с приходом холодов следует проверить состояние аккумулятора. Если емкость аккумулятора значительно снизилась, стоит подумать о его замене. Если автомобиль используется в основном только для коротких поездок в пределах населенного пункта, хорошо подзаряжать аккумулятор дополнительно”, -

советует руководитель обслуживания клиентов ERGO по оценке ущерба Таави Кёэтс. Во время холодов важно также заправляться качественным зимним дизельным топливом. У автомобилей с дизельным двигателем не помешает проверить также состояние свечей зажигания, которые обеспечивают беспроблемный запуск автомобиля.

Из истории ущербов, с которыми обращались в ERGO, можно также привести несколько ярких примеров, которые связаны с вызовом автопомощи. Например, один раз человек позвонил в автопомощь и пожаловался, что не может отключить автомобильную сигнализацию. На месте выяснилось, что орала сигнализация в доме. Во втором случае, на первый взгляд неправдоподобном, машина клиента провалилась в водоем около монастыря Падизе, и по телефону клиент порекомендовал водителю буксира взять с собой плавки. При прибытии буксира на место, клиент заявил, чтобы ему дали крюк, с которым он нырнет к машине, потому что он лучше знает, что делать.