18.01.2019, 09:01

В каких сферах больше всего свободных рабочих мест? Нехватка рабочей силы в Эстонии заставляет вербовать работников из-за границы

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Тоомас Рандло
Тоомас Рандло
EST 2
В каких сферах больше всего свободных рабочих мест? Нехватка рабочей силы в Эстонии заставляет вербовать работников из-за границы
Foto: Arno Mikkor

В третьем квартале 2018 года в Эстонии было 11 400 свободных рабочих мест. Нехватка рабочей силы настолько высоко подняла зарплату в некоторых сферах, что предприятие и вовсе отказываются от развития бизнеса, не идя на поводу роста зарплат.

"Если я раньше говорила, что поиск подходящего человека — дело времени, то в прошлом году мы иногда четко говорили клиентам, что вероятность найти отвечающего желаниям работника невероятно мала", — говорит Сирье Таммисте, глава бюро по поиску персонала Tammiste. По ее словам особенно сложно найти инженеров, а безработные инженеры — либо счастливый случай, либо с умениями человека что-то не то.

Нехватка инженеров настолько высоко подняла зарплату, что некоторые предприятие и вовсе отказываются от развития бизнеса и не присоединяются к рост зарплат. Таммисте отмечает, что многие предприятия начинают набирать на работу студентов, а это не самый лучший выход — из-за работы у них может остаться неоконченное образование, и в свою очередь в будущем будет еще меньше дипломированных работников.

Консультационное предприятие CVO Recruitment отмечает, что сейчас нет ни одной сферы, где бы было легко найти специалистов. Некоторых специалистов в Эстонии днем с огнем не сыскать — например, сотрудники сферы IT, от которых требуется владение какого-либо менее распространенного иностранного языка. Постоянно не хватает разработчиков Java.

Согласно данным Департамента статистики, в третьем квартале 2018 года в Эстонии было 11 400 свободных рабочих мест, большинство из них в Харьюмаа (72%), а именно — в Таллинне (60%). Больше всего свободных рабочих мест было в сфере ухода и помощи (3,4%) и финансов и страхования (2,7%), а меньше всего в сфере недвижимости (0,3%) и горной промышленности (0,1%).

На помощь приходят иностранцы

CVO Recruitment отмечает, что ситуацию с нехваткой специалистов смягчает вербовка из-за границы, но и тут не все так легко, так как иностранцы не всегда готовы переехать в Эстонию, а сам процесс вербовки занимает много времени.

Целевая группа для вербовки из-за границы — люди из России и Украины, так как им легче приехать сюда, ведь в Эстонии уже есть их большие общины, объясняет CVO Recruitment. В 2018 году сюда добавились Турция и Индия, а вербовка работников из Латвии, Литвы и Финляндии редко успешна: "Если латыш раздумывает о работе за границей, то для него Эстония — не заграница".

Руководитель фирмы по поиску персонала Talentor Estonia Марит Антик добавила, что кроме сотрудников IT-сектора возникают сложности и с поиском медицинского персонала. Она отмечает, что при поиске работы не всегда решающим фактором является более высокая зарплата, так как важную роль часто играют также имидж работодателя и предлагаемые условия работы.

Агентуры Brandem отмечает, что большинство людей на местном рынке труда являются так называемыми пассивными кандидатами, то есть они сейчас уже где-то работают и активно не рассматривают другие варианты, но если к ним подойти с привлекательным предложением, то они готовы его рассмотреть.

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