В каких сферах больше всего свободных рабочих мест? Нехватка рабочей силы в Эстонии заставляет вербовать работников из-за границы

Согласно данным Департамента статистики, в третьем квартале 2018 года в Эстонии было 11 400 свободных рабочих мест, большинство из них в Харьюмаа (72%), а именно — в Таллинне (60%). Больше всего свободных рабочих мест было в сфере ухода и помощи (3,4%) и финансов и страхования (2,7%), а меньше всего в сфере недвижимости (0,3%) и горной промышленности (0,1%).

На помощь приходят иностранцы

CVO Recruitment отмечает, что ситуацию с нехваткой специалистов смягчает вербовка из-за границы, но и тут не все так легко, так как иностранцы не всегда готовы переехать в Эстонию, а сам процесс вербовки занимает много времени.

Целевая группа для вербовки из-за границы — люди из России и Украины, так как им легче приехать сюда, ведь в Эстонии уже есть их большие общины, объясняет CVO Recruitment. В 2018 году сюда добавились Турция и Индия, а вербовка работников из Латвии, Литвы и Финляндии редко успешна: "Если латыш раздумывает о работе за границей, то для него Эстония — не заграница".

Руководитель фирмы по поиску персонала Talentor Estonia Марит Антик добавила, что кроме сотрудников IT-сектора возникают сложности и с поиском медицинского персонала. Она отмечает, что при поиске работы не всегда решающим фактором является более высокая зарплата, так как важную роль часто играют также имидж работодателя и предлагаемые условия работы.

Агентуры Brandem отмечает, что большинство людей на местном рынке труда являются так называемыми пассивными кандидатами, то есть они сейчас уже где-то работают и активно не рассматривают другие варианты, но если к ним подойти с привлекательным предложением, то они готовы его рассмотреть.