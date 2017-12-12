12.12.2017, 13:51

В каких продуктовых магазинах перед праздниками покупателей обдирают, а в каких цены самые низкие?

 (6)
rus.delfi.ee
EST
В каких продуктовых магазинах перед праздниками покупателей обдирают, а в каких цены самые низкие?
Foto: Tiit Blaat

Kasulik Delfi предлагает вашему вниманию последнюю в этом году покупательскую корзину, цены на которую сравнили в шести магазинах Таллинна. Как выяснилось, самой дешевой данная покупательская корзина является в Grossi Toidukaubad, а самой дорогой — в Selver.

Обзор цен декабрьской покупательской корзины провели 11 декабря в Lasnamäe Prisma, Kivila Grossi, Lasnamäe Maksimarket, Kadaka Selver, Stroomi Maxima, а также в Rimi, что в Mustamäe keskus.

Смотрите, как отличаются цены в начале декабря в продовольственных магазинах столицы. Разница между самым большим и самым маленьким счетом составила аж 8 евро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии