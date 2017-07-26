В Йыгевамаа обнаружили трудовых мигрантов из Украины без надлежащих документов

Полиция провела во вторник проверку в Йыгевамаа для установления законности оснований, на которых работающие в Эстонии иностранцы находятся и работают в стране, и выявила несколько нарушений, передает rus.err.ee.

В ходе проверки были обнаружены четверо граждан Украины, чья краткосрочная работа не была надлежащим образом зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны (ДПП), сообщила в среду пресс-служба департамента.

В результате трем женщинам и одному мужчине был назначен денежный штраф.

В сообщении не уточняется, какой работой занимались граждане Украины.

Инспектор бюро погранохраны Лыунаской префектуры Элен Хансен напомнила, что иностранец, который находится в Эстонии на основании визы или безвизового режима, может выполнять краткосрочную работу при условии предварительной регистрации в ДПП, но это требование часто игнорируется.