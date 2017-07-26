26.07.2017, 21:31

В Йыгевамаа обнаружили трудовых мигрантов из Украины без надлежащих документов

 (20)
rus.delfi.ee
EST
6jp01oct08a4
фото иллюстративноеfoto: jaanus piirsalu

Полиция провела во вторник проверку в Йыгевамаа для установления законности оснований, на которых работающие в Эстонии иностранцы находятся и работают в стране, и выявила несколько нарушений, передает rus.err.ee.

В ходе проверки были обнаружены четверо граждан Украины, чья краткосрочная работа не была надлежащим образом зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны (ДПП), сообщила в среду пресс-служба департамента.

В результате трем женщинам и одному мужчине был назначен денежный штраф.

В сообщении не уточняется, какой работой занимались граждане Украины.

Инспектор бюро погранохраны Лыунаской префектуры Элен Хансен напомнила, что иностранец, который находится в Эстонии на основании визы или безвизового режима, может выполнять краткосрочную работу при условии предварительной регистрации в ДПП, но это требование часто игнорируется.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии