В июне закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 55%

В июне 2017 года закупочные цены на молоко в Эстонии выросли как в годовом, так и в месячном сравнении, передает rus.err.ee.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в июне средняя закупочная цена молока составила 315,46 евро за тонну. По сравнению с маем это на 2,5% больше.

В годовом сравнении закупочные цены на молоко продолжают стремительно расти еще более стремительно — в июне они увеличились на 55,8% по сравнению с июнем 2016 года, когда стоимость тонны продукта составляла 202,39 евро.

Объем закупок молока в июне составил 61 200 тонн, оставшись на уровне прошлого года. При этом по сравнению с маем текущего года в июне закупки снизились на 2%.