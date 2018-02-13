В июне в Эстонию расширится сеть дешевых польских магазинов Pepco

В Эстонию приходит действующая во многих странах центральной Европы розничная сеть Pepco, специализирующаяся на торговле одеждой и товарами для дома.

Первый магазин Pepco в Таллинне откроется в июне 2018 года. Всего за первый год торговая сеть планирует открыть в Эстонии 13 магазинов, а к 2020 году увеличить их количество до 26.

Магазины Pepco будут находиться по всей Эстонии, в основном в городах с населением более 10 тысяч. К 2020 году предприятия предоставит работу примерно 200 эстоноземельцам.

Розничная сеть Pepco действует в странах восточной и центральной Европы. Более чем 1200 магазинов сети работают в Чехии, Хорватии, Венгрии, Польше, Словакии, Словении и Румынии. В декабре планируется открыть первый магазин сети в Литве. Первый магазин бренда начал работу в Польше в 2004 году. Розничная сеть принадлежит южноафриканской инвестиционной компании Pepkor.