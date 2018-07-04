04.07.2018, 10:39

В июне стоимость электричества повысилась на четверть. Что же дальше?

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rus.delfi.ee
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ElekterFoto: Karin Kaljuläte

В июне биржевые цены на электричество выросли во всех Северных странах, расположенных в ценовом районе биржи Nord Pool. Самые высокие цены были в Латвии и в Литве. В Эстонии по сравнению с маем цены повысились примерно на 24% — до 47,79 евро за мегаватт-час, сообщила Elering.

В Финляндии биржевая цена выросла на 22% до 47,17 евро, в Латвии — примерно на 17% — до 50,91.

Цена на электричество по сравнению с предыдущими годами повысилась, по словам руководителя Eesti Energia Хандо Суттера, на основании будущих сделок к следующей зиме можно прогнозировать примерно 30-процентный рост рыночной цены на электричество, пишет Äripäev.

"В первом квартале текущего года рыночная цена электричества в Эстонии была 41,9 евро за мегаватт-час. На финансовом рынке к первому кварталу следующего года торгуются по цене приблизительно 55 евро за мегаватт-час , в то же время ценовые рекорды могут быть в несколько раз выше", — сказал Суттер.

По словам Суттера, скачок цены обусловлен подорожанием значительных факторов производства (CO2, уголь, газ). Также структурными проблемами производства электричества в регионе Северных стран, например, недостаточным количеством воды в резервуарах гидроэлектростанций.

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