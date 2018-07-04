04.07.2018, 10:39

В июне стоимость электричества повысилась на четверть. Что же дальше?

 (80)
rus.delfi.ee
EST 43
Elekter
ElekterFoto: Karin Kaljuläte

В июне биржевые цены на электричество выросли во всех Северных странах, расположенных в ценовом районе биржи Nord Pool. Самые высокие цены были в Латвии и в Литве. В Эстонии по сравнению с маем цены повысились примерно на 24% — до 47,79 евро за мегаватт-час, сообщила Elering.

В Финляндии биржевая цена выросла на 22% до 47,17 евро, в Латвии — примерно на 17% — до 50,91.

Цена на электричество по сравнению с предыдущими годами повысилась, по словам руководителя Eesti Energia Хандо Суттера, на основании будущих сделок к следующей зиме можно прогнозировать примерно 30-процентный рост рыночной цены на электричество, пишет Äripäev.

"В первом квартале текущего года рыночная цена электричества в Эстонии была 41,9 евро за мегаватт-час. На финансовом рынке к первому кварталу следующего года торгуются по цене приблизительно 55 евро за мегаватт-час , в то же время ценовые рекорды могут быть в несколько раз выше", — сказал Суттер.

По словам Суттера, скачок цены обусловлен подорожанием значительных факторов производства (CO2, уголь, газ). Также структурными проблемами производства электричества в регионе Северных стран, например, недостаточным количеством воды в резервуарах гидроэлектростанций.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Письмо российской диссидентки президенту Кальюлайд: мы хотим интегрироваться, но почему в Эстонии так много препятствий этому?

04.07.2018
Переехавшая из России в Эстонию Евгения Чирикова: к сожалению, эстонское государство не справляется с интеграцией русских школьников в эстонское общество.
Подробнее

В Ида-Вирумаа скупали голоса за центристов. Как, почем и что за это было?

04.07.2018
В течение месяца суд признал виновными трех человек, которые на последних муниципальных выборах осенью прошлого года скупили голоса для кандидатов от Центристской партии. Цена вопроса — 5 и 10 евро за голос. Один из кандидатов, для которого купили голос, прошел в горсобрание.
Подробнее


Президент Латвии провозгласил поправки о запрете на русский язык в частных вузах

04.07.2018
Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые в числе прочего запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке, свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis. На русском языке в прошлом году училась примерно треть студентов частных вузов, передает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-35% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JS/03A
189,- €
122,85 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €

В июне стоимость электричества повысилась на четверть. Что же дальше?

04.07.2018
В июне биржевые цены на электричество выросли во всех Северных странах, расположенных в ценовом районе биржи Nord Pool. Самые высокие цены были в Латвии и в Литве. В Эстонии по сравнению с маем цены повысились примерно на 24% — до 47,79 евро за мегаватт-час, сообщила Elering.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Политик IRL о Pealinn и ”Столице”: это мощный инструмент пропаганды, который трудно недооценить

04.07.2018
"Расходы на таллиннскую пропаганду, грубо говоря, составляют около шести миллионов евро в год. В этом году как бюждет сферы коммуникации города, так и кошелек Tallinna TV самые большие за все времена: 2,33 и 3,59 млн евро соответственно”, - пишет член Таллиннского горсобрания Кайдо Кукк (IRL) в своем мнении в Eesti Päevaleht.
Подробнее

”До 70% урожая уже потеряно”. Министр просит у Еврокомиссии помощи для земледельцев

04.07.2018
Министр сельской жизни Тармо Тамм послал письмо комиссару ЕС по аграрным вопросам Филу Хогану. В нем он просит помощи ЕС для земледельцев, пострадавших от засухи. Приводим письмо в сокращенном виде.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ