26.07.2018, 10:40

В июне производство электроэнергии в Эстонии сократилось на 20%

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rus.delfi.ee
EST
Toonekured Imaveres
ElektriliinidFoto: Argo Ingver

В июне в Эстонии было произведено 696 гигаватт-часов электроэнергии, что на 20% меньше, чем в июне прошлого года, в то же время потребление электричества выросло на 3% 601 гигаватт-часов, пишет rus.err.ee.

Объем электроэнергии, произведенной из невозобновляемых источников, снизился на 23% до 576 гигаватт-часов, а из возобновляемых источников на 1% до 120 гигаватт-часов, сообщила госкомпания Elering.

Импорт электроэнергии составил в июне 280 гигаватт-часов, что на 41% больше прошлогоднего. Большая часть были импортирована из Финляндии и Латвии — соответственно 270 и 10 гигаватт-часов. Эскпорт составил 378 гигаватт-часов, что на 21% меньше прошлогоднего.

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