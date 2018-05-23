23.05.2018, 08:20

В июне начнутся переговоры о повышении в Эстонии минимальной зарплаты. Чего ждать?

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Euro
EuroFoto: Ilmar Saabas

Центральный союз профсоюзов и Центральный союз работодателей начнут в июне переговоры, чтобы к концу сентября заключить соглашение о минимальных ставках почасовой и месячной оплаты труда в госсекторе на следующий год.

По словам лидера профсоюзов Пеэпа Петерсона, переговоры начнутся после того, как Банк Эстонии обнародует экономический прогноз на 2019-й год, передает в среду, 23 мая, rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Осенью прошлого года профсоюзы и работодатели договорились о том, что повышение минимальной ставки должно в два раза превышать прогнозируемый центробанком рост производительности труда.

В то же время, повышение минимальной ставки оплаты труда не должно быть выше, чем две величины прогнозируемого реального экономического роста, а ее размер меньше 40-а процентов от предполагаемой средней зарплаты.

В 2018 году размер минимальной заработной платы составляет 500 евро в месяц.

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