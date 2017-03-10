В июне Maxima откроет в Таллинне свой пятнадцатый магазин

В июне Maxima Eesti откроет в столице свой пятнадцатый магазин Maxima X. Начатое по адресу Вильде теэ, 124 строительство позволит жителям Мустамяэ покупать рядом с домом порядка 9000 различных продуктов питания и товаров первой необходимости.

”Мы рады открыть магазин Maxima X в привычном для жителей района месте — в расположенном рядом с центром культуры Kaja комплексе, где раньше работали продуктовый магазин, сверхпопулярный ресторан и центр досуга. Надеемся, что он станет любимым местом ежедневных покупок и тем самым привнесет в их будни значительные удобства, — рассказал генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас. — Новый магазин планируем открыть в преддверии Иванова дня”.

Клиентам нового Maxima X будет предложено около 9000 наименований товаров. ”В их числе будут излюбленные товары эстонских потребителей, которые пользуются ежедневным спросом — от молочных продуктов, фруктов и овощей до бытовых и различных сезонных товаров. В одном здании с магазином будет открыт и пункт приема тары”, — уточнил Вигинтас Шапокас.

Сегодняшний рынок розничной торговли Эстонии и, прежде всего, Таллинна больше не благоприятствует активному расширению. ”Настало время повышать качество предлагаемых услуг. В этом году мы обновим пять существующих магазинов и откроем два новых, — сказал директор по развитию недвижимости и строительству Maxima Eesti Юлар Халликиви. — В строительство этого долгожданного магазина Maxima X мы инвестируем более 2 миллионов евро. Он же обеспечит работой 25 человек”.

Общая площадь нового магазина Maxima X составит 875 квадратных метров. Генеральным подрядчиком строительных работ является компания Nordlin Ehitus.

Магазин на Вильде теэ, 124 станет одним из двух новых магазинов Maxima, открывающихся в этом году. В настоящее время в Таллинне сеть Maxima располагает 14 магазинами шаговой доступности Maxima X, семью супермаркетами Maxima XX и одним гипермаркетом Maxima XXX. Помимо магазина на Вильде теэ, во второй половине года Maxima откроет свой второй столичный гипермаркет в Хааберсти.

Розничная сеть Maxima действует в Эстонии с 2004 года. Сегодня в нее входят 75 магазинов: из них 53 являются магазинами Maxima X, 19 — супермаркетами Maxima XX и два — гипермаркетами Maxima XXX. Также у Maxima есть онлайн-магазин. В среднем ежедневно магазины Maxima обслуживают 170 000 человек. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и логистический центр. Maxima обеспечивает работой около 4300 человек.