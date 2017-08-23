23.08.2017, 09:00

В июле закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 63%

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rus.delfi.ee
EST
Andre Farm Tartumaal
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

В июле 2017 года закупочные цены на молоко в Эстонии выросли как в годовом, так и в месячном сравнении.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в июле средняя закупочная цена молока составила 327,81 евро за тонну. По сравнению с июнем это на 3,9% больше, сообщает rus.err.ee.

В годовом сравнении закупочные цены на молоко продолжают расти еще более стремительно. Так, в июле они увеличились на 63,5% по сравнению с тем же месяцем 2016 года, когда стоимость тонны продукта составляла 200,43 евро.

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