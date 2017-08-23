В июле вновь зафиксированы рекордные продажи телефонов

По данным фирмы маркетинговых исследований GfK Retail and Technology, в июле в Эстонии было продано 33 600 новых телефонов на общую сумму 9,4 миллиона евро, что является очередным самым высоким результатом за год, сообщает Tele2.

Как сказал директор по продажам и маркетингу Tele2 Eesti Кристьян Сеэма, аналитики настроены оптимистично, по их прогнозам, в Эстонии как во втором квартале, так и в более долгосрочной перспективе ожидается значительный экономический рост.

"Ппродажи мобильных телефонов уже третий месяц подряд устанавливают новые рекорды и выросли по сравнению с аналогичными периодами прошлого года”, — сказал Сеэма.

В июле на розничном рынке Эстонии, по данным статистики GfK, было продано 27 600 смартфонов и 6000 кнопочных телефонов.

"Что касается моделей, в июле в Tele2 чаще всего покупали разработанные и изготовленные в Латвии телефоны Just5, что стало настоящей неожиданностью. Похоже, что латыши нашли свою Nokia”, — отметил Сеэма.

Еще одна любопытная тенденция — увеличиваются продажи кнопочных телефонов. В июле на всем эстонском рынке произошел скачок оборота продаж кнопочных телефонов, связанный с решительным возвращением Nokia. Сеэма добавил, что легендарная модель Nokia 3310 постоянно находится в дефиците.

Согласно результатам анализа розничного рынка, проведенного GfK, средняя цена покупки смартфона в июле составляла 332 евро, что на 6,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле 10 самыми покупаемыми смартфонами в Tele2 были:

1) Just5 Freedom

2) Samsung Galaxy J3

3) Sony Xperia L1

4) Samsung Galaxy A5

5) iPhone 6s

6) Huawei P9 Lite

7) Samsung Galaxy A3

8) Apple iPhone 7

9) Huawei P10 Lite

10) Nokia 3