В июле продолжится ремонт на участке железной дороги Пяэскюла-Кейла

В июле месяце будут продолжены ремонтные работы на участке железной дороги Пяэскюла-Кейла, что повлияет на железнодорожное движение на линиях до Пяэскюла, Кейла, Клоогаранна, Рийсипере и Палдиски. С 3 до 31 июля по рабочим на данных линиях с 10 до 21 часов будет действовать временное расписание движения, а на участке Пяэскюла-Кейла Elron будет обслуживать пассажиров замещающими автобусами, сообщается в пресс-релизе Elron.

”В сотрудничестве с Eesti Raudtee мы запланировали важнейшие ремонтные работы на участке Пяэскюла-Кейла на июль месяц, когда большое количество людей отдыхает. У тех же, кто и в самый активный период отпусков рано встает, по утрам до 10 часов будет возможность по-прежнему удобно и быстро добираться до работы поездом. И в выходные дни железнодорожное движение будет по-прежнему осуществляться в полном объеме и по нынешнему графику”,- пояснил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Остановки замещающих автобусов будут обозначены табличками в цветах Elron. Места их расположения, которые вместе с информацией об изменениях в расписании можно будет также найти на домашней странице Elron, будут следующие:

• Пяэскюла: пункт остановки возле перекрестка между бульваром Ряннаку и улицей Лийпри

• Лаагри: автобусная остановка ”Vana-Pääsküla” на Пярнуском шоссе

• Урда: автобусная остановка ”Urda” на Пярнуском шоссе

• Сауэ: автобусная остановка ”Saue vallavalitsus” на улице Туле

• Сауэ: автобусная остановка ”Saue raudteejaam” на улице Куусехеки

• Сауэ: автобусная остановка ”Rauna” на улице Тыкве

• Валингу: автобусная остановка ”Korvi” на Пярнуском шоссе

• Кейла: автобусная остановка ”Luha” на улице Духа

• Кейла: автобусная остановка ”Jaama” на Хаапсалуском шоссе

На автобусе нет возможности перевозить велосипеды. Пассажиров с велосипедами Elron просит выбирать рейс, который в полном объеме обслуживается поездом.