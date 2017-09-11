В июле импорт товаров вырос больше, чем экспорт

По данным Департамента статистики в июле 2017 года экспорт товаров вырос по сравнению с июлем прошлого года на 6%, а импорт — на 9%. На увеличение импорта повлияли рост закупок металла и металлических изделий, а также транспортных средств.

В июле 2017 года из Эстонии экспортировано товаров в стоимостном выражении на 0,9 миллиарда евро в текущих ценах, а импортировано в Эстонию — на 1,1 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 197 миллионов евро (в июле 2016 года он составлял 153 миллиона евро), сообщает департамент.

Основными целевыми государствами экспорта товаров в июле были Финляндия (15% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (14%) и Латвия (10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, В Швецию электрооборудование и транспортные средства (в том числе паром), в Латвию минеральная продукция ( в том числе электроэнергия),сельскохозяйственная продукция и продукты питания. Более всего вырос экспорт в Германию (19 миллионов евро), Россию и Турцию (по 13 миллионов евро в каждую страну). В Германию увеличился экспорт электрооборудования (в том числе коммуникационного оборудования), в Россию экспорт механических машин и в Турцию — металлических отходов. Наиболее сократился экспорт в Нидерланды (12 миллионов евро), куда вывезли меньше минеральной продукции (в том числе сланцевого топливного масла).

Из товаров более всего экспортировалось электрооборудование, древесина и изделия из древесины, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, минеральная продукция, а также механические машины. Наибольший рост наблюдался в экспорте сырья и продукции химической промышленности (16 миллионов евро), древесины и изделий из древесины (13 миллионов евро) и транспортных средств (12 миллионов евро). Вывоз электрооборудования и минеральных продуктовв июле сократился.

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в июле 71% от общего экспорта. На рост экспорта товаров эстонского происхождения наибольшее влияние оказало увеличение вывоза сырья и продукции химической промышленности (в том числе составов для уплотнения и прочих мастик), древесины и изделий из древесины (в том числе пиломатериалов из древесины хвойных пород) и механических машин (в том числе конвееров).

В июле 2017 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Литвы (9%). Из Финляндии более всего импортировалось электрооборудования и минеральных продуктов (в том числе моторного топлива и электроэнергии), из Германии механических машин и транспортных средств, а из Литвы минеральных продуктов, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Наибольший рост импорта наблюдался из Польши (17 миллионов евро), а также из Финляндии (12 миллионов евро) и Латвии (11 миллионов евро). Из Польши увеличился ввоз транспортных средств, а из Финляндии и Латвии металлов и металлических изделий. Наиболее всего сократился импорт из Венгрии.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования, а также транспортных средств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Более всего увеличился импорт металла ,металлопродукции и транспортных средств, в то время как ввоз электрооборудования уменьшился.

В июле 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли повысился на 3% и индекс объема импорта по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 10%.