24.12.2018, 15:50

В Ивангороде уничтожили более 300 кг санкционных продуктов из Эстонии, Латвии и Литвы

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rus.delfi.ee
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RIMIFoto: Andres Putting

Российская таможня уничтожила более 300 килограмм запрещенных к ввозу в РФ мясных и молочных продуктов из Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, обнаруженных на складе в Ивангороде.

В распространенном 24 декабря сообщении управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям говорится, что всего в ходе рейда было изъято 317,7 килограммов запрещенной к ввозу продукции, пишет rus.err.ee.

Согласно сообщению, на складе в районе Ивангорода были выявлены мясо и мясная продукция (163,2 кг) производства Эстонии, Польши, Латвии, Литвы; готовые молочные продукты (154,5 кг) производства Эстонии, Дании, Латвии, Испании, Польши.

Запрещенные к ввозу продукты были уничтожены путем сжигания.

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