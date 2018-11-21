21.11.2018, 20:10

В интернете надо быть осторожнее: найден удаляющий антивирусы вирус

 (3)
Lenta.ru
EST 1
Arvuti
фото иллюстративноеFoto: Ester Vaitmaa

Эксперты в области безопасности обнаружили троянец-майнер, который заражает устройства и удаляет работающие в системе антивирусы. Об этом говорится в блоге компании ”Доктор Веб”.

Заражению подвергаются устройства под управлением операционной системы Linux. Троянец под названием Linux.BtcMine.174 при запуске сканирует систему и ищет папки, куда он сможет загрузить остальные вредоносные модули с сервера. После их установки вирус скачивает одну из версий бэкдора Linux.BackDoor.Gates.9, который позволяет хакерам выполнять команды на зараженном устройстве и проводить DDoS-атаки.

Сразу после установки троянец ищет другие майнеры в системе и отключает их. Затем вредоносное ПО пытается найти антивирусные программы: если они активированы, вирус удаляет все их файлы и директории.

После выполнения этих действий Linux.BtcMine.174 запускает собственный майнер, созданный для добычи криптовалюты Monero. Вирус каждую минуту проверяет работоспособность вредоносной программы и при необходимости закачивает обновления с управляющего сервера.

Ранее стало известно, что мощный вирус WannaCry стал самым распространенным вирусом-вымогателем. По данным ”Лаборатории Касперского”, доля нападений с его помощью на клиентов компании составляет 29 процентов от общего числа.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Истории людей, сидящих на антидепрессантах. ”Из-за этой дряни я потеряла лучшие годы жизни”

21.11.2018
Часть людей, принимающих антидепрессанты, считает, что у них зависимость от лекарства, но, по словам врачей, это невозможно.
Если одним пациентам антидепрессанты помогают бороться с депрессией и жить дальше, то другие уверены, что зависимы, а побочные эффекты разрушили их жизнь.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая глава МВД, новая тюрьма в Таллинне и второе чтение госбюджета

21.11.2018
В Эстонию ”переехала” запрещенная финская неонацистская организация. Читайте, что мы знаем о новой главе МВД Катри Райк, где в Таллинне откроется первый магазин Lidl и как шведские банкиры душили Эстонию.
Подробнее


Поздравляем! Financial Times включило эстонского бизнесмена и две компании в ТОП двигателей прогресса в Европе

21.11.2018
Бизнесмен Таави Котка, Разработчик роботов-почтальонов Starship Technologies и OSA DC попали в топ предприятий-двигателей прогресса в Европе по версии известного британского издания Financial Times.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106682001
117,90 €
70,74 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
97,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Babylone
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
83,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
159,- €
111,30 €



Баруто: хозяин японского сумо не разрешал мне жениться на россиянке

21.11.2018
В телепередаче "Друзья спорта", которая выходит на Таллиннском ТВ, Кайдо Хевельсон, больше известный любителям спорта как Баруто, приоткрыл некоторые неизвестные моменты своей карьеры на родине сумо в Японии.
Подробнее

Стратегическое планирование: как избавиться от пыли и заставить свой дом сиять

21.11.2018
Первое, что нужно знать, когда дело доходит до пыли — это какие уборочные инструменты вы должны использовать, а какие — нет, пишет Good Housekeeping. Например, метелки для смахивания пыли практически бесполезны, утверждает директор лаборатории чистки Good Housekeeping Institute Кэролин Форте: “Они просто распространяют пыль с одних поверхностей на другие”. Лучше собирайте пыль смоченной водой тряпочкой из микрофибры или электростатической ткани.
Подробнее