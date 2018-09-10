10.09.2018, 21:23

В Inbank приступил к работе новый исполнительный руководитель Маргус Кастейн


rus.delfi.ee
EST
В Inbank приступил к работе новый исполнительный руководитель Маргус Кастейн
Pressifoto

Сегодня, 10 сентября, приступил к работе новый исполнительный руководитель бизнес-подразделения Inbank в Эстонии Маргус Кастейн – опытный профессионал с большим стажем работы на руководящей должности.

У нового руководителя бизнес-подразделения Inbank Eesti почти 20-летний опыт работы на высоких постах в международных фирмах. Так, с 2000 по 2016 год Маргус Кастейн занимал должность исполнительного директора на ряде успешных розничных предприятий, в том числе в Saku Õlletehas AS, Aldaris AS и Ingman Jäätissed AS. Последние два года Кастейн оказывал консультационные услуги по общему управлению и финансированию.

Председатель совета Inbank Прийт Пылдоя считает особо важными среди сильных сторон Кастейна его высокую компетенцию в сфере розничной торговли и большой опыт руководящей работы. ”Из всех регионов, где действует Inbank, наибольшую прибыль и рыночную долю ему обеспечивает Эстония. И именно здесь расположен наш главный офис. Мы очень довольны, что эстонским подразделением будет руководить настоящий профессионал”, — отметил Пылдоя.

По мнению председателя правления Inbank Яна Андресоо, несмотря на успешное продвижение на внешние рынки, банк, по-прежнему, уделяет особое внимание наращиванию объемов деятельности в Эстонии. ”Сегодня на долю Inbank приходится около 20% от общего объема потребительских кредитов, выдаваемых банками в Эстонии, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Быстрое развитие — серьезное испытание для любого предприятия, без опытных руководителей здесь не обойтись. Я рад видеть Маргуса в рядах нашей команды. Надеюсь, что он поможет ускорить процесс развития банка, сфокусировав усилия в нужном направлении”, — сказал Андресоо.

Как сообщил Кастейн, на его решение стать членом команды Inbank в первую очередь повлияли: высокие амбиции банка, его привлекательная бизнес-модель, а также динамичный стиль управления. ”Мне по душе инновационный подход Inbank к банковскому делу, и я постараюсь использовать весь свой опыт, чтобы еще более упрочить рыночные позиции и конкурентоспособность предприятия. Я ставлю перед собой три главные цели: предложение клиентам наилучших продуктов и услуг, создание сотрудникам условий труда, обеспечивающих наибольшую самореализацию, и обеспечение сбалансированного развития предприятия”, — заявил новый исполнительный руководитель Inbank Eesti.

Прежний руководитель эстонского подразделения Inbank Пирет Паулус, которая отвечала за продажи, теперь будет курировать развитие бизнес-деятельности и продвижение группы Inbank на внешних рынках. Должность исполнительного руководителя группы Inbank, по-прежнему, занимает Ян Андресоо.

Inbank приступил к банковской деятельности в 2015 году, когда начал предлагать услуги через свой интернет-банк и широкую сеть партнеров. Сегодня Inbank действует на рынках потребительских кредитов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, а также занимается привлечением международных вкладов с рынков Германии и Австрии.

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