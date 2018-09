В Inbank приступил к работе новый исполнительный руководитель Маргус Кастейн

У нового руководителя бизнес-подразделения Inbank Eesti почти 20-летний опыт работы на высоких постах в международных фирмах. Так, с 2000 по 2016 год Маргус Кастейн занимал должность исполнительного директора на ряде успешных розничных предприятий, в том числе в Saku Õlletehas AS, Aldaris AS и Ingman Jäätissed AS. Последние два года Кастейн оказывал консультационные услуги по общему управлению и финансированию.

Председатель совета Inbank Прийт Пылдоя считает особо важными среди сильных сторон Кастейна его высокую компетенцию в сфере розничной торговли и большой опыт руководящей работы. ”Из всех регионов, где действует Inbank, наибольшую прибыль и рыночную долю ему обеспечивает Эстония. И именно здесь расположен наш главный офис. Мы очень довольны, что эстонским подразделением будет руководить настоящий профессионал”, — отметил Пылдоя.