В Inbank приступил к работе новый исполнительный руководитель Маргус Кастейн

По мнению председателя правления Inbank Яна Андресоо, несмотря на успешное продвижение на внешние рынки, банк, по-прежнему, уделяет особое внимание наращиванию объемов деятельности в Эстонии. ”Сегодня на долю Inbank приходится около 20% от общего объема потребительских кредитов, выдаваемых банками в Эстонии, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Быстрое развитие — серьезное испытание для любого предприятия, без опытных руководителей здесь не обойтись. Я рад видеть Маргуса в рядах нашей команды. Надеюсь, что он поможет ускорить процесс развития банка, сфокусировав усилия в нужном направлении”, — сказал Андресоо.

Как сообщил Кастейн, на его решение стать членом команды Inbank в первую очередь повлияли: высокие амбиции банка, его привлекательная бизнес-модель, а также динамичный стиль управления. ”Мне по душе инновационный подход Inbank к банковскому делу, и я постараюсь использовать весь свой опыт, чтобы еще более упрочить рыночные позиции и конкурентоспособность предприятия. Я ставлю перед собой три главные цели: предложение клиентам наилучших продуктов и услуг, создание сотрудникам условий труда, обеспечивающих наибольшую самореализацию, и обеспечение сбалансированного развития предприятия”, — заявил новый исполнительный руководитель Inbank Eesti.

Прежний руководитель эстонского подразделения Inbank Пирет Паулус, которая отвечала за продажи, теперь будет курировать развитие бизнес-деятельности и продвижение группы Inbank на внешних рынках. Должность исполнительного руководителя группы Inbank, по-прежнему, занимает Ян Андресоо.

Inbank приступил к банковской деятельности в 2015 году, когда начал предлагать услуги через свой интернет-банк и широкую сеть партнеров. Сегодня Inbank действует на рынках потребительских кредитов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, а также занимается привлечением международных вкладов с рынков Германии и Австрии.