В ходе закупки бумаги Таллинну предоставили ложные данные, но никто наказан не был

Таллинн проводил объемную закупку бумаги, в отношении которой были представлены сертификаты с ложными данными, пишет Äripäev.

Однако доказательств умышленной подделки или небрежности обнаружено не было, поэтому в связи с этим инцидентом никто не понес наказание.

”Ложные данные можно представить о чем угодно. Если возникает чувство безнаказанности, как сейчас, то какой сигнал мы подаем рынку? Даже если будешь пойман с поличным, ничего не произойдет”, — комментирует ситуацию адвокат бюро Varuli Кристина Лаармаа, которая в основном занимается спорами по закупкам.

Прошлым летом издание Äripäev писало, как продавец бумажных полотенец Ebeta Андрус Нирк поднял шум, когда заметил, что конкурент из Тарту Avera-Trading представил сертификаты с ложными данными для того, чтобы выиграть закупку Таллинна.

В итоге Avera-Trading выиграли закупку — работа сроком в два года на 180 000 евро, предназначенная для 300 заведений, отошла им.