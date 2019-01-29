В ходе благотворительной кампании Selver ”Вместе легче” собрано почти 114 000 евро
На этой неделе Selver передаст 16 больницам 113 650 евро, собранных в рамках благотворительной кампании ”Вместе легче”, говорится в пресс-релизе.
На этой неделе Selver передаст 16 больницам 113 650 евро, собранных в рамках благотворительной кампании ”Вместе легче”, говорится в пресс-релизе.
В ходе кампании, которая проводилась в шестнадцатый раз, в 53 магазинах Selver по всей Эстонии собирают деньги для поддержки родильного отделения или детской больницы своего уезда. Клиенты Selver могли поддержать медицинские учреждения при каждом походе в магазин, купив шоколадку или светоотражатель, воспользовавшись кодом для пожертвования SelveEkspress, оставив наличные в ящике для пожертвований или в специальных ёмкостях на кассах.
Самую крупную сумму, составляющую 59 000 евро, получит Таллиннская детская больница. На эту сумму больница планирует приобрести электроэнцефалограф — медицинское оборудование для регистрации электрической активности мозга. Новый аппарат позволит на современном уровне диагностировать и лучше справляться с лечением заболеваний головного мозга, таких как эпилепсия, расстройства сна и сознания.
Клиника Тартуского университета использует собранные 14 150 евро для того, чтобы приобрести две фототерапевтические лампы и матрас с подогревом для новорожденных.
”Для нас большая честь быть инициатором уже ставшей традиционной и крупнейшей в Эстонии благотворительной кампании, — сказала член правления AS Selver Кристи Ломп. — Спасибо нашим клиентам, работникам магазинов Selver и партнерам предприятия за сотрудничество и их вклад! Одной из ценностей нашего предприятия является забота, поэтому мы особенно рады, что можем способствовать развитию медицинских услуг, связанных с благополучием детей”.
Благотворительный проект ”Вместе легче” проводился в период с 06.11.2018 до 02.01.2019. Клиенты могли приобрести в обычных кассах шоколад ”Mesikäpp” производства Kalev или светоотражатели с символикой кампании. Пожертвование можно было сделать, просканировав специальный код, расположенный в торговом зале, или оставить наличные в ящиках для пожертвований, установленных во всех магазинах. Важный вклад внесли и партнеры по кампании: свою продукцию предоставили Kalev (шоколад ”Mesikäpp”), Luxus, Sensodyne и Tartu Mill.
В этом году собранные деньги будут распределены между крупными больницами, поскольку львиную долю суммы собрали в Таллинне, Харьюмаа и Тарту. Поскольку клиенты стали активнее пользоваться кассами самообслуживания, доля продажи шоколада несколько снизилась, зато светоотражатели пользовались спросом. Начиная с 2017 года Selver распределяет собранную сумму в точном соответствии с тем, как в определенном регионе делались пожертвования и покупки.
В общей сложности поддержку получат 16 больниц и детских отделений при больницах по всей Эстонии. В течение нескольких лет сумма пожертвований, собранных в рамках кампании и распределенных между медицинскими учреждениями, превысила миллион евро. На полученные средства больницы приобретают самое необходимое оборудование и материалы — от постельного белья до операционных столов.
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