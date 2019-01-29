В ходе благотворительной кампании Selver ”Вместе легче” собрано почти 114 000 евро

В ходе кампании, которая проводилась в шестнадцатый раз, в 53 магазинах Selver по всей Эстонии собирают деньги для поддержки родильного отделения или детской больницы своего уезда. Клиенты Selver могли поддержать медицинские учреждения при каждом походе в магазин, купив шоколадку или светоотражатель, воспользовавшись кодом для пожертвования SelveEkspress, оставив наличные в ящике для пожертвований или в специальных ёмкостях на кассах.

Самую крупную сумму, составляющую 59 000 евро, получит Таллиннская детская больница. На эту сумму больница планирует приобрести электроэнцефалограф — медицинское оборудование для регистрации электрической активности мозга. Новый аппарат позволит на современном уровне диагностировать и лучше справляться с лечением заболеваний головного мозга, таких как эпилепсия, расстройства сна и сознания.

Клиника Тартуского университета использует собранные 14 150 евро для того, чтобы приобрести две фототерапевтические лампы и матрас с подогревом для новорожденных.