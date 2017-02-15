В Харьюмаа появится около 100 000 квадратных метров складских и производственных площадей

Pindi Kinnisvara предлагает вашему вниманию выдержки из последнего обзора рынка складских и производственных площадей Харьюмаа.

Подборка наиболее крупных складских и производственных зданий, которые будут сданы в 2017 году

Тенденции и итоги

Крупнейшие центры логистики, которые были сданы в эксплуатацию в 2016 году: Coop и BLS (дочернее предприятие Sanitex). Из числа крупнейших предназначенных для разных арендаторов складских площадей были сданы: новое складское и производственное здание Центра государственных ресурсов на Кальмисту теэ и I этап логистического парка Лоокиви в волости Раэ.

Ключевым словом 2017 года является успех площадей типа stock-office, расположенных в черте города. В 2017–2018 гг. будет сдан целый ряд городских объектов типа stock-office (например, на ул. Суур-Сыямяэ, 29a и на Кадака теэ, 4), с заполнением которых, проблем, очевидно, не будет.

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Складские и производственные площади строят преимущественно для собственного пользования или когда, по меньшей мере, 30% площадей покрыты предварительно заключенными договорами об аренде.

В апреле 2016 г. началось строительство второго этапа логистического центра Smarten Logistic AS, расположенного на Рукки теэ, которое должно быть завершено в феврале 2017 года. После его вступления в эксплуатацию общая площадь логистического центра на Рукки теэ достигнет почти 28 000 м². На 2018 год в этом же районе планируется ввод в эксплуатацию логистического центра Omniva. В 2017 году будут сданы также большие складские и производственные здания как в волости Раэ, так и волостях Харку и Йыэляхтме.

Цены за аренду стабилизировались, и на ближайшие пару лет мы не прогнозируем их существенного роста или падения.