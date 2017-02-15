В Харьюмаа появится около 100 000 квадратных метров складских и производственных площадей

Pindi Kinnisvara предлагает вашему вниманию выдержки из последнего обзора рынка складских и производственных площадей Харьюмаа.
Подборка наиболее крупных складских и производственных зданий, которые будут сданы в 2017 году
|Объект
|Место нахождения
|Площадь, м2
|Планируемый срок сдачи
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Логистический центр Omniva
поселок Лехмья, волость Раэ
|2018
Производственное здание по выпуску модульных домов OÜ Harmet
поселок Кумна, волость Харку
|26 845
|2017
Производственное здание Favor AS
поселок Лийвамяэ, волость Йыэляхтме
|13 522,2
|2017
Расширение логистического центра Smarten
поселок Лехмья, волость Раэ
|12 800
|2017
Офисное и складское здание AS Mobec
поселок Лехмья, волость Раэ
|5 889
|2017
Коммерческое здание Baltic Agro AS
поселок Лехмья, волость Раэ
|4 951,7
|2017
Бизнес-парк Прийсле, II этап
Часть города Ласнамяэ, Таллинн
|4 100
|2017
Мяннику Stock-Office
Часть города Нымме, Таллинн
|2 600
|2017
Офисное и производственное здание Orto
Часть города Ласнамяэ, Таллинн
|2 279,1
|2017
Ярвеотса теэ Stock-Office
Часть города Хааберсти
|2 200
|2017
Тенденции и итоги
Крупнейшие центры логистики, которые были сданы в эксплуатацию в 2016 году: Coop и BLS (дочернее предприятие Sanitex). Из числа крупнейших предназначенных для разных арендаторов складских площадей были сданы: новое складское и производственное здание Центра государственных ресурсов на Кальмисту теэ и I этап логистического парка Лоокиви в волости Раэ.
Ключевым словом 2017 года является успех площадей типа stock-office, расположенных в черте города. В 2017–2018 гг. будет сдан целый ряд городских объектов типа stock-office (например, на ул. Суур-Сыямяэ, 29a и на Кадака теэ, 4), с заполнением которых, проблем, очевидно, не будет.
Складские и производственные площади строят преимущественно для собственного пользования или когда, по меньшей мере, 30% площадей покрыты предварительно заключенными договорами об аренде.
В апреле 2016 г. началось строительство второго этапа логистического центра Smarten Logistic AS, расположенного на Рукки теэ, которое должно быть завершено в феврале 2017 года. После его вступления в эксплуатацию общая площадь логистического центра на Рукки теэ достигнет почти 28 000 кв.м. На 2018 год в этом же районе планируется ввод в эксплуатацию логистического центра Omniva. В 2017 году будут сданы также большие складские и производственные здания как в волости Раэ, так и волостях Харку и Йыэляхтме.
Цены за аренду стабилизировались, и на ближайшие пару лет мы не прогнозируем их существенного роста или падения.