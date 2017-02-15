15.02.2017, 15:36

В Харьюмаа появится около 100 000 квадратных метров складских и производственных площадей


rus.delfi.ee
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Enn Veskimäe
Фото иллюстративноеFoto: Tanel Meos

Pindi Kinnisvara предлагает вашему вниманию выдержки из последнего обзора рынка складских и производственных площадей Харьюмаа.

Подборка наиболее крупных складских и производственных зданий, которые будут сданы в 2017 году

ОбъектМесто нахожденияПлощадь, м2Планируемый срок сдачи

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Логистический центр Omniva

поселок Лехмья, волость Раэ

2018

Производственное здание по выпуску модульных домов OÜ Harmet

поселок Кумна, волость Харку

26 8452017

Производственное здание Favor AS

поселок Лийвамяэ, волость Йыэляхтме

13 522,22017

Расширение логистического центра Smarten

поселок Лехмья, волость Раэ

12 8002017

Офисное и складское здание AS Mobec

поселок Лехмья, волость Раэ

5 8892017

Коммерческое здание Baltic Agro AS

поселок Лехмья, волость Раэ

4 951,72017

Бизнес-парк Прийсле, II этап

Часть города Ласнамяэ, Таллинн

4 1002017

Мяннику Stock-Office

Часть города Нымме, Таллинн

2 6002017

Офисное и производственное здание Orto

Часть города Ласнамяэ, Таллинн

2 279,12017

Ярвеотса теэ Stock-Office

Часть города Хааберсти

2 2002017

Тенденции и итоги

Крупнейшие центры логистики, которые были сданы в эксплуатацию в 2016 году: Coop и BLS (дочернее предприятие Sanitex). Из числа крупнейших предназначенных для разных арендаторов складских площадей были сданы: новое складское и производственное здание Центра государственных ресурсов на Кальмисту теэ и I этап логистического парка Лоокиви в волости Раэ.

Ключевым словом 2017 года является успех площадей типа stock-office, расположенных в черте города. В 2017–2018 гг. будет сдан целый ряд городских объектов типа stock-office (например, на ул. Суур-Сыямяэ, 29a и на Кадака теэ, 4), с заполнением которых, проблем, очевидно, не будет.

Складские и производственные площади строят преимущественно для собственного пользования или когда, по меньшей мере, 30% площадей покрыты предварительно заключенными договорами об аренде.

В апреле 2016 г. началось строительство второго этапа логистического центра Smarten Logistic AS, расположенного на Рукки теэ, которое должно быть завершено в феврале 2017 года. После его вступления в эксплуатацию общая площадь логистического центра на Рукки теэ достигнет почти 28 000 кв.м. На 2018 год в этом же районе планируется ввод в эксплуатацию логистического центра Omniva. В 2017 году будут сданы также большие складские и производственные здания как в волости Раэ, так и волостях Харку и Йыэляхтме.

Цены за аренду стабилизировались, и на ближайшие пару лет мы не прогнозируем их существенного роста или падения.

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