В Харьюмаа появится около 100 000 квадратных метров складских и производственных площадей

Pindi Kinnisvara предлагает вашему вниманию выдержки из последнего обзора рынка складских и производственных площадей Харьюмаа.

Подборка наиболее крупных складских и производственных зданий, которые будут сданы в 2017 году

Объект Место нахождения Площадь, м2 Планируемый срок сдачи Читать еще Логистический центр Omniva поселок Лехмья, волость Раэ 2018 Производственное здание по выпуску модульных домов OÜ Harmet поселок Кумна, волость Харку 26 845 2017 Производственное здание Favor AS поселок Лийвамяэ, волость Йыэляхтме 13 522,2 2017 Расширение логистического центра Smarten поселок Лехмья, волость Раэ 12 800 2017 Офисное и складское здание AS Mobec поселок Лехмья, волость Раэ 5 889 2017 Коммерческое здание Baltic Agro AS поселок Лехмья, волость Раэ 4 951,7 2017 Бизнес-парк Прийсле, II этап Часть города Ласнамяэ, Таллинн 4 100 2017 Мяннику Stock-Office Часть города Нымме, Таллинн 2 600 2017 Офисное и производственное здание Orto Часть города Ласнамяэ, Таллинн 2 279,1 2017 Ярвеотса теэ Stock-Office Часть города Хааберсти 2 200 2017

Тенденции и итоги

Крупнейшие центры логистики, которые были сданы в эксплуатацию в 2016 году: Coop и BLS (дочернее предприятие Sanitex). Из числа крупнейших предназначенных для разных арендаторов складских площадей были сданы: новое складское и производственное здание Центра государственных ресурсов на Кальмисту теэ и I этап логистического парка Лоокиви в волости Раэ.

Ключевым словом 2017 года является успех площадей типа stock-office, расположенных в черте города. В 2017–2018 гг. будет сдан целый ряд городских объектов типа stock-office (например, на ул. Суур-Сыямяэ, 29a и на Кадака теэ, 4), с заполнением которых, проблем, очевидно, не будет.

Складские и производственные площади строят преимущественно для собственного пользования или когда, по меньшей мере, 30% площадей покрыты предварительно заключенными договорами об аренде.

В апреле 2016 г. началось строительство второго этапа логистического центра Smarten Logistic AS, расположенного на Рукки теэ, которое должно быть завершено в феврале 2017 года. После его вступления в эксплуатацию общая площадь логистического центра на Рукки теэ достигнет почти 28 000 кв.м. На 2018 год в этом же районе планируется ввод в эксплуатацию логистического центра Omniva. В 2017 году будут сданы также большие складские и производственные здания как в волости Раэ, так и волостях Харку и Йыэляхтме.

Цены за аренду стабилизировались, и на ближайшие пару лет мы не прогнозируем их существенного роста или падения.