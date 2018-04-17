17.04.2018, 09:35

В Хаапсалу сегодня состоится ярмарка труда Ляэнемаа


rus.delfi.ee
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Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas KultuurikatlasFoto: Priit Simson

Сегодня, 17 апреля, Касса по безработице организует в Хаапсалуском центре культуры ярмарку труда Ляэнемаа. Двери ярмарки открыты с 11:00 до 14:00 часов.

На ярмарку труда приглашаются все заинтересованные, в том числе и работающие люди, которые находятся в поисках новой работы или задумываются о смене рабочего места. На ярмарке около 30 работодателей будут представлять свои предприятия и предлагать рабочие места. Работа будет предлагаться в различных сферах, будут предложения сезонной работы, а несколько работодателей готовы также трудоустроить людей с пониженной трудоспособностью и молодых людей.

”Гости ярмарки смогут пообщаться с работодателями с глазу на глаз, что является хорошей возможностью обсудить условия работы, задать вопросы о зарплате и заключить договорённости”, рассказала о возможностях ярмарки руководитель отделения Кассы по безработице в Ляэнемаа Эвелин Куллисон.

Наряду с предложениями о работе, на ярмарке труда будут также консультанты по карьере Кассы по безработице, с которыми можно проанализировать свои навыки и получить у них информацию о возможностях обучения и саморазвития; узнать у EURES-специалиста Кассы по безработице информацию о работе за границей, а также принять участие в проходящих в течение дня тематических семинарах.

Наравне с работодателями на ярмарке также представлены хорошие партнёры Эстонской Кассы по безработице Западно-Эстонский центр развития, Налогово-Таможенный департамент, Трудовая инспекция, Хаапсалуский центр профессионального образования, Rajaleidja и другие партнёры, которые будут предоставлять гостям ярмарки необходимую информацию и отвечать на вопросы.

Вход на ярмарку свободный для всех.

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