В госсекторе Эстонии хотят сократить гендерный разрыв в зарплатах

На сегодняшнем совещании кабинета правительства были одобрены предложения министра здоровья и труда Евгения Осиновского по сокращению гендерной разницы в зарплатах, благодаря которым увеличится прозрачность зарплат в государственном секторе, а также будут созданы более эффективные условия для анализа гендерного неравенства в зарплатах.

”В Эстонии самая высокая в Европейском союзе разница в зарплатах мужчин и женщин. Несмотря на запрет дискриминации, женщины и мужчины зачастую получают необоснованно разную зарплату. Это несправедливо и принижает рабочий вклад женщин. Кроме того, это приводит к большей бедности и выражается в меньшей пенсии в будущем”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Госсектор должен служить примером частному сектору в этих вопросах, поэтому в первую очередь мы предпринимаем эти меры именно в общественном секторе”.

Гендерная разница в зарплатах — это комплексная проблема, причинами которой служат гендерные стереотипы, сегрегация в образовании, а затем на рынке труда, неравномерное распределение нагрузки по уходу в семьях, а также прямая дискриминация.

Предложения предоставят трудовой инспекции полномочия осуществлять надзор за гендерным неравенством в зарплатах работодателей госсектора, в т.ч. работодателей-предприятий с государственным участием. Целью ставится обеспечение соблюдения государственными учреждениями предусмотренного законом о гендерном равноправии принципа равной оплаты труда женщин и мужчин, подавая в то же время пример другим учреждениям и организациям.

Для упрощения надзора будет создано основанное на регистре решение для анализа гендерной разницы в зарплатах, чтобы поддержать надзор за гендерной разницей в зарплатах в госсекторе. Также рекомендуется сделать обязательной для работодателей публикацию на сайте данных об оплате труда по гендеру и схожим должностям. Прозрачность зарплат — одна из наиболее эффективных мер для сокращения разрыва в зарплатах мужчин и женщин.

Для снижения гендерной разницы в зарплатах в госсекторе министру государственного управления было сделано провести исследование в рамках следующего ежегодника госслужбы, чтобы оценить в госсекторе, справедлива ли зарплата вернувшихся из отпуска по уходу за ребенком работников и равна ли она зарплате работников такого уже уровня ответственности и сложности работы.

Министерство социальных дел хочет провести основательное исследование гендерной разницы в зарплатах, чтобы выяснить детальные причины разрыва в зарплатах в госсекторе.

По данным анализа Министерства финансов, общая гендерная разница в зарплатах государственных учреждений и управляемых государством учреждениях составляет 9,0%. Наибольшая средняя разница в зарплатах мужчин и женщин наблюдается на уровне ответственности специалистов начального уровня, где мужчины зарабатывают на 17,7% больше, чем женщины. Исследование также ссылается на гендерную сегрегацию в государственных учреждениях, то есть на то, что женщины и мужчины работают в разных областях.