В Госдуму внесли закон об уголовной ответственности за соблюдение санкций

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций. Об этом сообщает РИА ”Новости”.



Уточняется, что закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. руб.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что проект об ответных мерах России на недружественные действия США может быть принят в окончательной редакции до конца мая текущего года.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в проект о контрсанкциях России включен пункт о поддержке отраслей и предприятий, пострадавших от иностранных санкций.