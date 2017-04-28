В Госдуме предложили превратить Крым в офшорную зону. Она защитит инвесторов от санкций

В Госдуме готовится пакет законопроектов, фактически вводящий в Крыму режим офшорной зоны, пишет ”Коммерсант”. Автором законопроекта выступает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа (”Справедливая Россия”), передает meduza.io.

Законопроект, в числе прочего, предлагает установить новый вид общества с ограниченной ответственностью — ”Международная компания”, а также ввести статьи ”Международные трасты” (организация и переданные ей другими лицами в собственность трастовые фонды) и ”Семейные фонды” (организация, созданная для управления имуществом создателя фонда, его семьи ”или иных указанных им конкретных лиц”).

Эти три новые формы организаций, по замыслу автора законопроекта, должны будут вставать на налоговый учет по месту реального расположения. Таким образом, эти компании, если они расположены за пределами России, будут признаны в РФ нерезидентами и выведены из-под фискального контроля.

Особый интерес в этом законопроекте, отмечает ”Коммерсант”, представляет идея ”Международных трастов”. Такая форма компании позволит инвесторам, в том числе из-за рубежа, сохранить анонимность, получая при этом доходы от вложений.

Кроме того, законопроект предлагает ввести в Крыму в рамках уже созданной свободной экономической зоны ”Международную транзитную зону”. Компании в такой зоне будут полностью освобождены от НДС, налогов на прибыль и имущество. Предполагается, что они лишь будут оплачивать ежегодный налоговый сбор в размере 1,5 тысячи евро.

Помимо этого законопроект предусматривает возможность упрощенного порядка получения российского гражданства для инвесторов, вложивших в государственные ценные бумаги Крыма и Севастополя от 1 миллиона евро, а также безвизовый режим для приехавших на полуостров иностранцев.

Автор законопроекта Алексей Чепа в интервью ”Коммерсанту” подчеркнул, что речь идет не о введении офшора, а о ”борьбе с санкциями, которые могут грозить бизнесу, работающему в Крыму”.

Законопроект, по словам Чепы, уже рассматривался в государственно-правовом управлении президента, где к нему были замечания из-за того, что он идет вразрез с некоторыми соглашениями РФ, например, о необходимости разглашать конечных бенефициаров. На рассмотрение Госдумы, добавил он, законопроект пока не внесен.

После присоединения Крыма к РФ весной 2014 года Евросоюз, США и присоединившиеся к ним страны ввели санкции, запрещающие компаниями, находящимся в их юрисдикции, работать в Крыму. Для физических лиц также действуют запреты на определенные виды сделок в Крыму, им, в частности, запрещено покупать недвижимость на полуострове.

С 2015 года в Крыму действует свободная экономическая зона (СЭЗ). Компании-резиденты СЭЗ пользуются рядом налоговых льгот, в частности, они не платят в федеральный бюджет налог на прибыль.

О планах создать в Крыму офшорную зону 20 апреля сообщало РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству. Губернатор Крыма Сергей Аксенов тогда подтвердил изданию, что такой проект обсуждается.