В Гибралтаре сняли арест с мегаяхты российского миллиардера Мельниченко

Власти Гибралтара сняли арест с мегаяхты российского миллиардера Андрея Мельниченко, задержанной в порту этой заморской территории Британии в минувшую среду 15 февраля, пишет Русская служба Би-би-си.

Факт снятия ареста подтвердил Русской службе Би-би-си представитель Верховного морского суда Гибралтара Лиам Йейтс.

Восьмипалубная парусно-моторная яхта Sailing Yacht A была арестована в порту Гибралтара по иску немецкой судостроительной компании Nobiskrug. Согласно иску, Nobiskrug, которая и построило яхту, не получила от ее владельца платежей размером в общей сложности 15,3 млн евро.

Представитель Андрея Мельниченко в письме Би-би-си назвал произошедшее "технической проблемой" и сообщил, что яхта вскоре покинет Гибралтар.

Яхта покинула верфь в Киле на севере Германии две недели назад и зашла в порт Гибралтара для дозаправки.

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Мегаяхта Sailing Yacht A, одна из крупнейших в мире, оценивается по меньшей мере в 400 млн евро. Ее длина составляет 143 метра. По данным немецких судостроителей, на судне есть подводный наблюдательный отсек, гибридные дизельно-электрические установки и ультрасовременные системы навигации.

За дизайн яхты отвечал французский промышленный дизайнер Филипп Старк.

Андрей Мельниченко — российский бизнесмен, чье состояние оценивается в 13,2 млрд долларов. В 2016 году он занял 139-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes, и 11-е — среди российских миллиардеров.

Мельниченко выступал одним из соучредителей МДМ-Банка, а также в разные периоды являлся членом совета директоров РАО "ЕЭС России" и Трубной металлургической компании.

Кроме парусной мегаяхты, Мельниченко владеет моторной яхтой "А", которая также была спроектирована Филиппом Старком и спущена на воду в 2008 году. Стоимость этой яхты оценивается в 300 млн долларов.

Моторная яхта "А" длиной 119 м и водоизмещением в 6000 тонн считается одной из самых крупных в мире. По некоторым данным, сейчас эта яхта выставлена на продажу.