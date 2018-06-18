18.06.2018, 16:20

В Германии задержан глава Audi Руперт Штадлер


Интерфакс
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В Германии задержан глава Audi Руперт Штадлер
Daniel Roland, AFP / Scanpix

Прокуратура Мюнхена сообщила о задержании руководителя автомобильного концерна Audi Руперта Штадлера. Топ-менеджер находится в предварительном заключении, указало ведомство в понедельник, 18 июня. У следствия имеются опасения в том, что фигурант дела о дизельном скандале, находясь на свободе, будет препятствовать расследованию, говорится далее в заявлении.

Презумпция невиновности

Прокуратура подозревает главу Audi, в числе прочего, в продаже дизельных автомобилей, оснащенной программой, занижающей показатели вредных выбросов. Представитель головного концерна VW, в который входит Audi, подтвердил факт задержания Штадлера, возглавляющего компанию с 2007 года. Он указал на продолжающееся расследование и подчеркнул, что в отношении топ-менеджера по-прежнему действует презумпция невиновности.

На прошлой неделе полиция провела обыск в квартире Штадлера, обосновав свои действия наличием подозрений, появившихся в ходе расследования дизельного скандала.11 июня прокуратура сообщила, что глава концерна проходит по делу как обвиняемый еще с 30 мая. Обыск проведен также в квартире не названного по имени члена правления Audi. Как и в случае Штадлера, речь идет об обвинении в мошенничестве и подлоге. Следствие полагает, что оба фигуранта дела имели отношение к продаже европейским потребителям дизельных автомобилей с искаженными данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Дизельный скандал разразился в 2015 году

Число обвиняемых по делу, открытому мюнхенской прокуратурой в отношении концерна Audi, достигло 20 человек. На минувшей неделе Федеральное ведомство автомобильного транспорта (KBA) объявило об официальном отзыве 60 тысяч моделей A6 и A7 из-за манипуляций с программным обеспечением. В апреле 2017 года обыски прошли в главном офисе Audi. Тогда речь шла о дизельных двигателях, которые Audi поставил концерну Porsche.

ТОП

Дизельный скандал разгорелся в конце 2015 года в результате инициированных властями США расследований. Концерн Volkswagen вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы. Скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций.

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