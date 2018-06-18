В Германии задержан глава Audi Руперт Штадлер

Прокуратура Мюнхена сообщила о задержании руководителя автомобильного концерна Audi Руперта Штадлера. Топ-менеджер находится в предварительном заключении, указало ведомство в понедельник, 18 июня. У следствия имеются опасения в том, что фигурант дела о дизельном скандале, находясь на свободе, будет препятствовать расследованию, говорится далее в заявлении.

Презумпция невиновности

Прокуратура подозревает главу Audi, в числе прочего, в продаже дизельных автомобилей, оснащенной программой, занижающей показатели вредных выбросов. Представитель головного концерна VW, в который входит Audi, подтвердил факт задержания Штадлера, возглавляющего компанию с 2007 года. Он указал на продолжающееся расследование и подчеркнул, что в отношении топ-менеджера по-прежнему действует презумпция невиновности.

На прошлой неделе полиция провела обыск в квартире Штадлера, обосновав свои действия наличием подозрений, появившихся в ходе расследования дизельного скандала.11 июня прокуратура сообщила, что глава концерна проходит по делу как обвиняемый еще с 30 мая. Обыск проведен также в квартире не названного по имени члена правления Audi. Как и в случае Штадлера, речь идет об обвинении в мошенничестве и подлоге. Следствие полагает, что оба фигуранта дела имели отношение к продаже европейским потребителям дизельных автомобилей с искаженными данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Дизельный скандал разразился в 2015 году