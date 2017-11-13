В Германии предложили отказаться от восьмичасового рабочего дня

Совет экономических экспертов при правительстве Германии ("Совет мудрецов") предложил отказаться стране от 8-часового рабочего дня. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Die Welt.
"Компании, которые хотят выжить в новом цифровом мире, должны быть гибкими и уметь быстро созывать свои команды. Идея о том, что рабочий день начинается в офисе утром и завершается с уходом из офиса, устарело", — заявил председатель "Совета мудрецов" Кристоф Шмидт.
Он также подчеркнул, что более гибкие рабочие часы важны для конкурентоспособности немецких компаний.
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