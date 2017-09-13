В Германии отменяют десятки рейсов из-за внезапной "эпидемии" пилотов

Авиакомпания Air Berlin отменила во вторник десятки рейсов из-за стачки пилотов, которые не вышли на работу, бастуя против действий руководства авиаперевозчика. Об этом со ссылкой на газету Bild сообщает агентство ТАСС.



По информации издания, около 1,2 тыс. пилотов обанкротившейся авиакомпании недовольны условиями перехода к потенциальному новому владельцу.

Как отметил телеканал N-TV, отменены свыше 60 рейсов в аэропортах Берлина, Штутгарта, Гамбурга и Кельна. Стачка, по его данным, уже затронула около 7 тыс. пассажиров.

15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии объявил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер — Etihad — решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период правительство Германии выдало 15 августа авиаперевозчику кредит в размере €150 млн. Этих средств, по оценкам минэкономики страны, должно хватить на три месяца. За это время должна решиться судьба Air Berlin.