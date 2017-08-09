В Германии экологи подали иск на 110 млн евро к Porsche

Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное ведомство автодорожного транспорта ФРГ иск на сумму 110 млн евро против автопроизводителя Porsche, сообщил исполнительный директор DUH Юрген Реш.

Причиной претензии стало использование компанией нелегального оборудования, позволяющего снизить показатели загрязнения выхлопов на внедорожниках Cayenne. Таким образом экологи хотят создать прецедент и вновь обратить внимание на "дизельгейт".

Представитель Porsche в Штутгарте отказался от комментариев, сообщает Deutsche Welle.

"Каждый гражданин должен соблюдать закон. Если он будет уличен в нарушении ПДД или правил парковки, ему грозит штраф в соответствии с тяжестью совершенного им проступка. Такие же правила в будущем должны распространяться и на автопроизводителей, которые до сих пор не понесли должного наказания в Германии из-за "дизельного скандала", — заявил Реш.

В конце июля 2017 года министр транспорта ФРГ Александер Добриндт потребовал от Porsche, дочерней компании концерна Volkswagen, отозвать 22 тыс. внедорожников Cayenne по всей Европе. Продажи этого автомобиля также были приостановлены.