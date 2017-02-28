В "Газпроме" назвали цену на экспорт газа в Евросоюз в 2017 году

Экспортная цена на газ в Евросоюз в 2017 году будет составлять 180-190 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. В 2016 году средняя цена экспорта газа "Газпрома" в ЕС составила 167 долларов за тысячу кубометров, отметил, выступая на Дне инвестора в Сингапуре, Медведев, которого цитирует РИА "Новости".

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом. Это составляет суммарное потребление газа в Японии, Сингапуре, Южной Корее и Вьетнаме, говорится в презентации компании для встречи с инвесторами АТР в Сингапуре.

Экспорт газа "Газпрома" в Европу в этом году может превысить 180 млрд кубометров. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. "Мы идем с опережением графика прошлого года более чем на 5 млрд (кубометров). Если погодные условия будут сопоставимы с минувшей зимой, то можно ожидать превышения исторического рекорда, и мы сможем превысить объем в 180 млрд кубометров", — сказал он. В 2016-м экспорт газа "Газпрома" в Европу составил 179,3 млрд кубометров.

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В прошлом году компания обеспечила 34% европейского газового рынка и до 2025 года намерена удерживать долю до 35%, говорится в презентации "Газпрома". "В отличие от спорта мы свои рекорды ставим без использования допинга — каких-либо субсидий, за которые в конечном счете платят потребители", — сообщил Медведев в своем докладе.

Медведев также указал, что "контрактный портфель содержит различные системы ценообразования, а потому прогнозировать цену на 2017 год не так легко, как это было делать раньше", сообщает ТАСС.

По словам заместителя председателя правления "Газпрома", "средневзвешенная цена поставок в страны СНГ и Балтии в 2016 году составила 152 доллара за тысячу кубометров".

Прошлым летом "Газпром" заявил о снижении средней экспортной цены на газ на 30 долларов с 200 долларов. В компании объяснили такой шаг изменением курсов валют и изменением цен на нефть.