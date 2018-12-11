В ФРГ началась общегерманская забастовка железнодорожников

В Германии рано утром в понедельник, 10 декабря, начались предупредительные забастовки железнодорожников, организованные Профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG. Компания Deutsche Bahn приостановила по всей стране движение поездов дальнего следования. По словам представителя компании, работа этих поездов прекращена как минимум до конца забастовки, которая официально должна завершиться в 9 часов утра (11:00 МСК).

Последствия забастовки, однако, будут ощущаться целый день. Deutsche Bahn предупредила пассажиров о сильных перебоях в графике движения поездов и рекомендовала им, по возможности, перенести поездки на вторник. Билеты сохранят свою годность, пассажирам, следующим с пересадками, в течение 10 и 11 декабря будет позволено пересаживаться на любые удобные для них поезда без доплаты.

Из многих регионов ФРГ сообщается также о масштабных перебоях в работе регионального железнодорожного транспорта. К примеру, из Нюрнберга отменены все пригородные поезда в направлении Вюрцбурга, Мюнхена и Берлина. Наиболее сильно от забастовки страдает юго-западная часть ФРГ. Работа главного вокзала Карлсруэ полностью остановлена. В Берлине с раннего утра не ходят пригородные электрички. По всей Германии также отмечаются перебои в движении грузового железнодорожного транспорта.