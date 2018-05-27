27.05.2018, 20:46

В финских домах — большие проблемы с плесенью. Избежит ли Эстония той же участи?

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Ивар Соопан
Ивар Соопан
EST
В финских домах — большие проблемы с плесенью. Избежит ли Эстония той же участи?
Hoone välisfassaad koosneb soojustatud paneelidest, mis valmistati tehases. Kui eeltööd on tehtud, võtab ühe 3 × 10 meetri suuruse ploki paigaldamine aega vaid veerand tundi.Sven Arbet

Финляндия испытывает большие проблемы с плесенью в зданиях. Закрываются школы, так как воздух в помещениях не соответствует нормам, пишет Maaleht.

Климат в Эстонии во многом такой же, как в Финляндии, а качество строительства домов, возведенных еще давно, хуже, чем у соседей, в связи с чем можно предположить, что и нам не избежать проблем.

Сейчас реновация многоквартирных домов в Эстонии происходит при поддержке KredEx и при соблюдении определенных технических условий. Одним лишь внешним утеплением дома обойтись уже не удастся, необходимо уделить внимание и внутренней вентиляции помещений. ”Эти требования очень жесткие, они включают в себя и механическую вентиляцию, поскольку во время предыдущих мер KredEx вентиляции уделялось недостаточное внимание и в квартирах стала появляться плесень”, — говорит профессор инженерии ТТУ Яарек Курницки.

Наряду с ужесточением требований по реновации старых домов, с 2020 года все возводимые в Эстонии здания должны будут иметь А-класс энергосбережения. Отдельно в свете новых требований встает вопрос компетенции и готовности инженеров и архитекторов. Как в Эстонии, так и Финляндии. Если дом будет спланирован или построен неумело, то в будущем можно ожидать вызванных влагой повреждений.

Также существуют опасения, что, несмотря на экономию на расходах на отопление, больше электроэнергии будут потреблять сами вентиляционные системы.

Одной из главных проблем в случае с утепленными старыми домами как в Финляндии, так и в Эстонии называется дороговизна вентиляционных генераторов. Для их покупки КТ приходится брать кредит со сроком возврата до 30 лет, при этом сами установки за это время устаревают.

Курницки, тем не менее, описанных выше опасений не разделяет. Он отмечает, что вентиляционные агрегаты не только энергетически эффективны, но и очищает воздух от мелких частиц.

”В современном строительстве вентиляционная система с функцией регенерации тепловой энергии столь же само собой разумеющийся элемент, как утепление стен”, — отмечает эксперт.

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