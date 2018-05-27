В финских домах — большие проблемы с плесенью. Избежит ли Эстония той же участи?

Финляндия испытывает большие проблемы с плесенью в зданиях. Закрываются школы, так как воздух в помещениях не соответствует нормам, пишет Maaleht.
Климат в Эстонии во многом такой же, как в Финляндии, а качество строительства домов, возведенных еще давно, хуже, чем у соседей, в связи с чем можно предположить, что и нам не избежать проблем.
Сейчас реновация многоквартирных домов в Эстонии происходит при поддержке KredEx и при соблюдении определенных технических условий. Одним лишь внешним утеплением дома обойтись уже не удастся, необходимо уделить внимание и внутренней вентиляции помещений. ”Эти требования очень жесткие, они включают в себя и механическую вентиляцию, поскольку во время предыдущих мер KredEx вентиляции уделялось недостаточное внимание и в квартирах стала появляться плесень”, — говорит профессор инженерии ТТУ Яарек Курницки.