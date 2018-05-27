В финских домах — большие проблемы с плесенью. Избежит ли Эстония той же участи?

Наряду с ужесточением требований по реновации старых домов, с 2020 года все возводимые в Эстонии здания должны будут иметь А-класс энергосбережения. Отдельно в свете новых требований встает вопрос компетенции и готовности инженеров и архитекторов. Как в Эстонии, так и Финляндии. Если дом будет спланирован или построен неумело, то в будущем можно ожидать вызванных влагой повреждений.

Также существуют опасения, что, несмотря на экономию на расходах на отопление, больше электроэнергии будут потреблять сами вентиляционные системы.

Одной из главных проблем в случае с утепленными старыми домами как в Финляндии, так и в Эстонии называется дороговизна вентиляционных генераторов. Для их покупки КТ приходится брать кредит со сроком возврата до 30 лет, при этом сами установки за это время устаревают.

Курницки, тем не менее, описанных выше опасений не разделяет. Он отмечает, что вентиляционные агрегаты не только энергетически эффективны, но и очищает воздух от мелких частиц.

”В современном строительстве вентиляционная система с функцией регенерации тепловой энергии столь же само собой разумеющийся элемент, как утепление стен”, — отмечает эксперт.