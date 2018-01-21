В Финляндию хотят привлечь гей-туристов. Кто, как и зачем?

Хельсинки не является центром гей-жизни, но гомосексуалистам здесь отдыхать безопасно, говорит основатель сайта Gay Travel Finland Ханну Виртанен. Об этом пишет Yle.

Хельсинки планирует путем маркетинга ”дружественных к геям” услуг зарабатывать миллионы евро.

– Если подсчитать, что в глобальном масштабе объемы маркетинга туризма составляют 200 миллиардов евро, то в стране, где представителей сексуальных меньшинств насчитывается шесть процентов населения, речь идет о миллионах евро, — говорит основатель сайта ”GayTravelFinland” Ханну Виртанен.

Согласно оценкам, представители сексуальных меньшинств в год тратят тратят более трех биллионов евро в год в сфере туризма. По мнению Ханну Виртанена, финны должны активно стремиться получить свою долю из этих денег.

– Хельсинки не обязательно называть ”центром гей-жизни”. Ради этого лучше ехать в Барселону или Берлин. В Финляндию приезжают потому, что здесь геям, лесбиянкам и транссексуалам безопасно путешествовать, — говорит Виртанен.

Не так давно он основал портал GayTravelFinland, предлагающий компаниям туристической сферы возможность рекламировать свои услуги и продукцию среди ”радужных” туристов.

По словам Виртанена, представители сексуальных меньшинств ищут на туристических сайтах для геев безопасные гостиницы и направления. Именно безопасность может стать козырем Финляндии.

– То, что для нас само собой разумеется, не обязательно является таковым везде. В мире 70 стран, где гомосексуализм считается преступлением.

Летом прошлого года профессор Высшей школы бизнеса при Университете Аалто Пекка Маттила раскритиковал финские предприятия за то, что они не способны извлечь выгоду из так называемых pink money, то есть финансовой состоятельности гей-комьюнити. Особенно горячая пора для привлечения ”розовых денег” — это прайд-неделя, в которой участвуют десятки тысяч человек.

По словам Виртанена, ситуация в Финляндии постепенно меняется.

– На основе откликов, полученных на туристической ярмарке, могу сказать, что компании все чаще принимают смелые решения и не боятся заявлять о своих ценностях.

Например, в отелях уже отошли от того мнения, что если они рекламируют себя как ”гей-френдли”, семьи с детьми уже не приедут к ним.

– Перестают считать, что разные группы клиентов не могут существовать параллельно. То есть то, что отель заявляет о себе как о гей-френдли, не значит, что в ней останавливаются одни геи, — подытоживает Виртанен.