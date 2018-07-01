01.07.2018, 17:19

В Финляндии запустили первую в мире коммерческую сеть 5G

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dv.ee
EST
Esimese rahvusvaheline 5G kõne
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Первой скоростной мобильной связью пятого поколения смогла воспользоваться министр транспорта и связи Анне Бернер. В полную силу коммерческое использование сетей 5G начнется в следующем году.

Финский сотовый оператор Elisa запустил на этой неделе первую в мире коммерческую сеть мобильной передачи данных пятого поколения, передаёт служба новостей Yle. Первой право воспользоваться сетью предоставили министру транспорта и связи Анне Бернер, которая совершила видеозвонок министру экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон.

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