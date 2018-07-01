В Финляндии запустили первую в мире коммерческую сеть 5G

Первой скоростной мобильной связью пятого поколения смогла воспользоваться министр транспорта и связи Анне Бернер. В полную силу коммерческое использование сетей 5G начнется в следующем году.
Финский сотовый оператор Elisa запустил на этой неделе первую в мире коммерческую сеть мобильной передачи данных пятого поколения, передаёт служба новостей Yle. Первой право воспользоваться сетью предоставили министру транспорта и связи Анне Бернер, которая совершила видеозвонок министру экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон.