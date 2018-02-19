В Финляндии заметно увеличилось число открытых вакансий

Доля вакансий на ограниченный период среди всех предлагаемых мест сократилась. Увеличилось число вакансий, которые трудно заполнить.

Как сообщает Центр статистики, количество свободных вакансий выросло. В последнем квартале 2017 года, открытых рабочих мест было 37 200, в то время как годом ранее в тот же период их было всего 26 400, пишет Yle.

В течение всего 2017 года, число открытых вакансий составило 41 600, что на 22 % больше, чем в предыдущем году.

Из всех предлагаемых вакансий 26 % были временными, что на 5 % меньше, чем годом ранее. Мест работы на неполный рабочий день было 19 %, равно как и в 2016 году.

По оценкам работодателей, 54 % из всех вакансий были сложными для заполнения. Годом ранее такого рода мест было 50 %. Места работы, на которые труднее найти подходящих работников, находятся, к примеру, в сфере промышленности и торговли.

В последнем квартале 2017 года, 74 % из всех вакансий были в частном секторе.