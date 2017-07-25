В Финляндии вводят оплачиваемый отпуск для новоиспеченных бабушек и дедушек

Проживающая в городе Вааса Маарит Якобсcон тепло вспоминает проведенный в начале лета "бабушкин отпуск". Бабушка девятерых детей работает руководителем бюро финского оператора связи DNA. Когда предприятие ввело оплачиваемый отпуск для бабушек и дедушек, Якобссон сразу приняла предложение.

Якобссон провела неделю отпуска с внуками — недавно родившейся Мимми, трехлетним Ийво, шестилетним Аку — и с дочерью Ноорой. Неделя прошла на даче в Алахярмя, передает Yle Uutiset.

”Чтобы растопить дровяную баню, там уходило несколько часов, потому что мальчикам нравилось подкидывать дрова. Также мы катались на велосипедах, гуляли и готовили. Это было простое совместное времяпровождение, доставляющее удовольствие, для которого не представилось бы возможности, если бы не организовали этот отпуск”, — сказала Якобссон.

В пилотном проекте Союза народонаселения Финляндии "Дружелюбное по отношению к семье рабочее место" развивается дружелюбное по отношению к семье отношение и поведение на рабочих местах. С помощью отпуска для бабушек и дедушек пытаются, например, Из-за отпуска, к примеру, пожилые стремятся развить дружелюбие рабочего места по отношению к семье на позднем этапе карьеры.

DNA ввел оплачиваемый отпуск для бабушек и дедушек одним из первых в феврале этого года. Возможность получить этот отпуск была у тех работников, которые стали бабушками и дедушками в этом году. За полгода отпуск использовали четыре человека, а новые ходатайства поступают почти каждый месяц.

”Персонал ценит подобную льготу — работники в полной мере могут помочь и поддержать своих детей и внуков. Персонал ценит и то, что учтены также работники DNA, которые стали бабушками и дедушками посредством замещающей семьи и усыновления” — говорит руководитель по персоналу DNA Марко Риссанен.