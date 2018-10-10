10.10.2018, 16:50

”В Финляндии ведь никто не умер!” Волость Выру инициирует дискуссию по вопросу строительства в регионе целлюлозного завода

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rus.delfi.ee
EST 1
Tabivere ei luba
Endine EST-FORi huvipaik Tabiveres, kus kohalike vastuseisu tõttu uuringud pooleli jäid. Foto: Anni Õnneleid

В понедельник EST-FOR INVEST OÜ направила волостному совету Выру заявление с просьбой поддержать инициирование государственной оценки влияния детальной спецпланировки строительства целлюлозного завода на территории волости.

EST-FOR просит подыскать участок земли площадью 100 гектаров с хорошим железнодорожным сообщением и основными шоссейными дорогами. Вода могла бы поступать из озера Ламмъярв. Туда же происходил бы выброс отчищенных сточных вод.

На состоявшемся вчера собрании волостного совета старейшина Выру Калмер Пуусепп отметил, что, несмотря на то, что о точном месте сейчас говорить не приходится. ”Важно, что они не пришли и не заявили, что начинают строительство, а что хотят сначала выяснить, возможно ли здесь вообще это строительство”, — пояснил он.

Член совета Ауне Рехема отметила, что поскольку завод будет потреблять 61 тонн воды, то в случае ее загрязнения могут возникнуть проблемы. ”Также мы должны быть заинтересованы в том, чтобы создаваемые 200 рабочих мест не были низкооплачиваемыми. Мы заинтересованы в том, чтобы это была как минимум средняя по волости зарплата”, — сказала она.

Другой член совета Аго Кейр отметил, что надо подумать и о санатории ”Вярска”. ”Если что-то пойдет не так, мы погубим этот санаторий”, — заявил он.

Им парировал Прийт Сюйден, по мнению которого, волость не делает ничего для снижения оттока людей из региона. ”Мы ничего не хотим здесь строить: ни курятников, ни завода, зато сами от государства требуем. Разве в Финляндии кто-то умер из-за такого завода? В Финляндии 50 подобных заводов и постоянно строятся новые. Владельцы лесов зарабатывают на этом очень хорошую прибыль”, — сказал Сюйден.

Его позиция нашла среди присутствующих поддержку и было решено организовать общественную дискуссию.

”Теоретически подходящие зоны находятся на территории волостей Ряпина, Сетомаа и Выру. Местные волостные советы должны сами решить, заинтересованы они в исследовании возможности строительства завода на их территории или нет”, — отметил член правления EST-FOR Ааду Полл. Он сказал, что если в Эстонии найдутся волости, которые захотят выяснить, возможно ли строительство завода на них территории, то будет построен завод или нет зависит от результатов дальнейших исследований, в том числе оценки влияния на окружающую среду.

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”В Финляндии ведь никто не умер!” Волость Выру инициирует дискуссию по вопросу строительства в регионе целлюлозного завода

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В понедельник EST-FOR INVEST OÜ направила волостному совету Выру заявление с просьбой поддержать инициирование государственной оценки влияния детальной спецпланировки строительства целлюлозного завода на территории волости.
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