В Финляндии появились подозрительные сотенные купюры

Банкноты с первого взгляда выглядят настоящими, однако при ближайшем рассмотрении больше напоминают деньги из детских игр.

Полиция восточной Финляндии получила несколько заявлений о том, что в ходу появились подозрительные купюры номиналом в сто евро, пишет Yle.

Банкноты напоминают настоящие, однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что деньги либо поддельные, либо же позаимствованы из детской игры. Купюры обнаружились в регионе Йоэнсуу.

Полиция надеется, что купюры не получат дальнейшего распространения, и призывает граждан к бдительности при обращении с деньгами.