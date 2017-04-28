В Финляндии появились подозрительные сотенные купюры

Банкноты с первого взгляда выглядят настоящими, однако при ближайшем рассмотрении больше напоминают деньги из детских игр.
Полиция восточной Финляндии получила несколько заявлений о том, что в ходу появились подозрительные купюры номиналом в сто евро, пишет Yle.
Банкноты напоминают настоящие, однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что деньги либо поддельные, либо же позаимствованы из детской игры. Купюры обнаружились в регионе Йоэнсуу.
Полиция надеется, что купюры не получат дальнейшего распространения, и призывает граждан к бдительности при обращении с деньгами.
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