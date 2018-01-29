29.01.2018, 18:24

В Финляндии почтовые автоматы установят в жилые дома

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rus.delfi.ee
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Pakiautomaadid
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Почта Финляндии устанавливает 1000 новых почтовых автоматов по всей стране, половина из них будет установлена в жилых домах.

Первые автоматы были уже установлены в столичном регионе, и отзывы были исключительно положительными. Жилым кооперативам обслуживание почтоматов обходится дешевле, нежели супермаркетам, сообщает YLE.

Почта намеревается увеличить количество Smartpost-автоматов. Цель на этот год — тысяча новых автоматов, из которых половина будет установлена в жилых домах. Почта заключила договор с крупнейшими жилищными застройщиками, такими как YIT, Skanska и Bonava, о размещении почтоматов в новостройках. Также крупные арендаторы, такие как Sato и Heka намереваются устанавливать автоматы в жилье, предназначенном для сдачи в аренду.

В Малми, где в одном из домов уже полгода стоит почтомат, жильцы заказывают через него доставку покупок, например, продуктов из магазина. Также популярностью пользуется доставка еды из ресторанов и отправка писем, посылок и, например, возврат книг в библиотеку через почтомат.

Жилищному кооперативу содержание почтомата обходится в общей сложности в 100 евро в месяц.

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