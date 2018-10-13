13.10.2018, 20:02

В Финляндии остро не хватает работников кризисных центров

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rus.delfi.ee
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Katastroofiõppus Saaremaal, Kuressaares
фото иллюстративноеFoto: Irina Mägi

Служба спасения, министерство внутренних дел и академия спасателей, однако, не могут найти общего решения проблемы.

В Финляндии наблюдается острая нехватка работников кризисных центров — срочного заполнения требуют как минимум несколько десятков вакансий. Сильнее всего нехватка персонала ощущается в кризисном центре Коувола, где принимают треть всех поступающих по Финляндии звонков о помощи, передает Yle.

Туули Торссонен вот уже четыре года работает посменно в кризисном центре в Коувола. В последнее время рабочий ритм стал более напряженным из-за нехватки сотрудников.

- Звонки поступают постоянно, люди звонят нам с очень серьезными проблемами, буквально с вопросами жизни и смерти, и конечно, для многих работников это создает в том числе стресс и нагрузку на психику, — говорит Торссонен.

- Наша работа требует много ресурсов, в том числе психологических. С другой стороны, она многое нам дает, — заключает Арттури Йортикка, начальник службы в Коувола.

В период с мая по сентябрь в кризисных центрах по всей стране приняли более миллиона звонков. На большинство из них дежурный успевал ответить в течение 30 секунд, однако почти 35 000 человек вынуждены были ждать куда дольше, вплоть до 5 минут.

- Нам нужно проводить больше курсов по обучению персонала, в особенности в столичном регионе и в Уусимаа, а также расширить критерии при приеме на работу. На данный момент мы берем только людей, прошедших полицейскую академию или курсы, подготавливающие работников кризисных центров. Критерии можно было бы расширить с тем, чтобы принимать также людей из сферы безопасности и здравоохранения, — заявляет Веса Сеппя из кризисного центра Коувола.

Министерство внутренних дел в этом году увеличило количество мест на курсах спасателей с 24 до 32, в следующем году их может появиться уже 40. Большинство работников обучают в академии спасателей в Куопио. Согласно ректору академии, локальные курсы не снимут проблемы.

- Мы можем обучить человека, а он в итоге не сумеет найти работу в своем регионе и уедет куда-то еще.

В академии спасателей и министерстве внутренних дел идея о расширении критериев при приеме на работу также на встретила особого энтузиазма, поскольку нынешние полуторагодичные курсы, по словам чиновников, уже являются достаточно насыщенными.

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